«الداخلية»: جهود مكثفة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة بين قائدي الحافلات المدرسية والمركبات

واصلت لجان وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، المرور على المدارس، لفحص سائقي الحافلات المدرسية، والتأكد من خلوهم من تعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى توجيه الحملات المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية، للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت أعمال اللجان على المدارس والحملات على الطرق على مستوى محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية - الغربية – الشرقية – بنى سويف – سوهاج – قنا – الأقصر)، في مجال المرور على عدد من المدراس لفحص سائقى مركباتها، عن إجراء تحليل المخدرات ل43 سائقا، وتبين سلبية جميع الحالات.

كما أسفرت في مجال حملات فحص السائقين، عن إجراء تحليل المخدرات ل180 سائق مركبة متنوعة، تبين إيجابية 14 سائقا منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهم.

وتواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها، لضبط المخالفين من قائدي المركبات، وسائقي الحافلات المدرسية على الطرق، حفاظاً على أرواح المواطنين وطلاب المدارس.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، خاصةً تعاطي المواد المخدرة بين سائقي المركبات على الطرق، وكذا سائقي حافلات المدارس؛ وذلك من خلال حملات مرورية مُوسعة على مستوى الجمهورية، للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم، حفاظاً على أرواح المواطنين وطلبة المدارس.