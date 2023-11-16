أفضل 5 سلع للاستثمار وقت الحروب..منها الذهب الرقمي

تخلق الحروب حالة من عدم اليقين، تلقي بظلالها على العالم بأسواقه المالية، ويتأثر اقتصاد البلدان التي تدخل في حروب بشكل مباشر، خاصة قطاعي الصادرات والواردات.

تأثير الحرب على الأسواق

ولا يقتصر تأثير الحرب على أسواق واقتصاد البلدان التي تحارب فقط، بل يمتد أثرها أيضًا إلى العديد من البلدان المجاورة، على سبيل المثال، الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أوقفت روسيا صادرات النفط الخام إلى عدة دول بما في ذلك دول أوروبية مثل ألمانيا، والتي تنتظر حدوث تضخم بسبب كمية النفط الخام المتاحة بها.

وترصد، الوطن من خلال السطور التالية، أفضل 5 سلع يمكن شراؤها بهدف الاستثمار وقت الحرب، وفقًا لخبراء اقتصاديون.

الذهب الرقمي

يحتل الذهب مكانة خاصة، باعتباره معدنًا ثمينًا، وإذا نظرنا إليه من منظور الاستثمار، فإن الذهب يمثل تحوطًا مثاليًا لمحفظتك الاستثمارية في أوقات السوق الصعبة خلال الحرب، فالذهب لا تزيد قيمته بمرور الوقت فحسب، بل يساعد أيضًا في حماية القوة الشرائية للأموال، في الوقت الذي تفقد فيه أموالك قيمتها.

ويفضل الاستثمار في الذهب الرقمي، وهو شراء الذهب الذي يتداول عبر منصات التداول الرقمية، دون حاجة لامتلاك الذهب المادي وتخزينه، وهو ما يوفر التكاليف غير الضرورية مثل المصنعية، وعدم القلق بشأن السرقة، ويجب تنويع في المحفظة الاستثمارية بالذهب والفضة، وهو الخيار الاستثماري الأمثل أثناء الحرب.

الفضة الرقمية

هناك طلب عالمي قوي على الفضة، وزاد هذا الطلب على الفضة بشكل أكبر بسبب الأزمة الجيوسياسية الحالية وسط الحرب الروسية الأوكرانية، وتزداد قيمة الفضة دائمًا أوقات الحرب، وذلك لأن الفضة توفر تحوطًا كبيرًا ضد تقلبات السوق وتساعد على موازنة المحافظ الاستثمارية، ما يجعلها سلعة رائجة للشراء خلال الحرب.

شراء الفضة الرقمية يعتبر الخيار الأفضل، بسبب العديد من المزايا مقارنة بالفضة المادية كأصل استثماري، لا تتطلب منك الفضة الرقمية شراء خزائن خاصة لتخزين أصولك، لا توجد رسوم إضافية يجب دفعها مقابل الخزانات.

أسهم الحرب الممتازة

تعبر الأسهم القيادية عن الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية مليارات، وهذه الشركات تكون مستقرة ماليًا، وعادة ما يحصل المستثمرون بها على أرباح عالية، ومن بين هذه الأسهم، أسهم الحرب الممتازة، التي تصنع إمدادات وقت الحرب مثل مخزونات الدفاع، ومخزونات النفط، ومخزونات الطاقة المتجددة، وتشير التقارير إلى أن هذه الأسهم ترتفع قيمتها أثناء الحرب، في حين تنخفض قيمة أسهم الشركات التي تعمل في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.

صناديق الاستثمار القائمة على السلع

وفي ضوء الوضع الحالي المتمثل في غزو روسيا لأوكرانيا، فرضت معظم البلدان حظرا على الإمدادات من روسيا، ويمكن لصناديق الاستثمار المتداولة القائمة على السلع الأساسية أن تكون بمثابة تحوط كبير ضد ارتفاع التضخم، وتعتمد صناديق الاستثمار المتداولة على السلع، غالباً على النفط الخام والغاز الطبيعي والإمدادات الزراعية والإمدادات الصناعية وما إلى ذلك، وبما أن هذه الصناعات مزدهرة ومطلوبة حتى أثناء الحرب، فهي أفضل الخيارات الاستثمارية.

السلع اليومية

خلال الحرب ترتفع أسعار السلع اليومية مثل الوقود والنفط والغاز الطبيعي وغيرها، ومع حدوث التضخم، تنخفض القوة الشرائية للنقود، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع العامة اليومية، ولذلك ينصح الخبراء المستثمرين بتخزين هذه السلع ومنع أموالهم من فقدان قوتها الشرائية.