الفلسطينيون يدفعون الثمن الأعلى على مدار الصراعات مع إسرائيل.. أرقام توضح

أظهرت بيانات تاريخية صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أن الفلسطينيين هم الذين يدفعون الثمن الأعلى، على مدار الصراع مع إسرائيل، مع اعتبار أن الحرب الحالية في غزة هي الأكثر دموية بين العديد من بؤر التوتر بين إسرائيل وحماس، بحسب CNBC.

حجم الموت والدمار الناجم عن الصراع غير مسبوق

وبعد مرور أكثر من شهر على الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، أصبح حجم الموت والدمار الناجم عن الصراع غير مسبوق بالفعل على العديد من الجبهات.

عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر

وفي أعقاب عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر، ردت إسرائيل بقوة ما أسفر عن استشهاد أكثر من 11 ألف شخص، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

عدد القتلى الفلسطينيين في السنوات الخمس عشرة الماضية

وقد تجاوز هذا الرقم إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين في السنوات الخمس عشرة الماضية نتيجة للصراعات مع إسرائيل، وفقا للبيانات التي جمعها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

خمسة صراعات عسكرية كبرى بين إسرائيل وحماس

كانت هناك خمسة صراعات عسكرية كبرى بين إسرائيل وحماس منذ انسحاب الاحتلال من جانب واحد من قطاع غزة في عام 2005، وفي كل أعمال عدائية كبرى – 2008، 2012، 2014، 2021 والآن، في 2023 – سقط قتلى في الأراضي الفلسطينية غزة، وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن عددهم يفوق عدد القتلى في إسرائيل بفارق كبير.

وكشفت بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الآتي:

الوفيات الناجمة عن الصراعات منذ عام 2008

- فلسطين: 18600 قتيل.

- إسرائيل: 1500 قتيل.

الإصابات الناجمة عن الصراعات منذ عام 2008

ومنذ عام 2008، أصيب ما لا يقل عن 183.500 فلسطيني بسبب الصراعات، في حين أصيب حوالي 11.700 في إسرائيل، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.