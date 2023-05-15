ما هي المزايا التي يقدمها صندوق الاستثمار في الذهب للمستثمرين؟

يظل الذهب المعدن الأكثر جذبًا للأموال بهدف الحفاظ على قيمتها واستثمارها في أصل آمن ومربح في نفس الوقت، وجاء إطلاق صندوق الاستثمار في المعادن الذي وافقت عليه الهيئة العامة للرقابة المالية، من أجل الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى، وضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون.

صندوق الاستثمار في الذهب

وقال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة «أزيموت مصر»، إن صندوق الاستثمار في الذهب «ايه زد جولد» يتمير بعدد من المزايا التي تعود على المستثمر.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أبرز مزايا الاستثمار في صندوق الاستثمار في الذهب ومنها:

1- إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى.

2- ضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون.

3- توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار.

4- توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف.

5- توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

6- التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.

صناديق للاستثمار في المعادن النفيسة

وأضاف أبو السعد، في تصريحات اليوم الاثنين، أن إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب، يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشائها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف فئات المجتمع.

وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخراً، أول صندوق للاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية، ومن خلاله يسمح للمؤسسات والأفراد بالاستثمار في الذهب، دون شراء الذهب العيني نفسه.