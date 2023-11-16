مساعد وزير الخارجية الأسبق: إقامة دولتين هو الحل الدائم لأزمة غزة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنَّ الحديث ما بعد غزة، لابد أن يشمل البحث عن حل دائم ومستدام أساسه إقامة دولة فلسطينية وفقاً لحل الدولتين، فيما أنَّ الحفاظ على الوحدة الجغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة هو أساس حل الدولتين.

«حجازي»: أزمة غزة ليس مجرد إدارة قطاع إنما وحدة أراضي

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، للإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّه بالنسبة للحديث عن غزة وإدارتها، فالقضية ليست إدارة قطاع غزة وإنما حل يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، والتوصل إلى حل لن يأتي بفرض القوة العسكرية.

نظرية الأمن الإسرائيلي أثبتت فشلها

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنَّ أساس نظرية الأمن الإسرائيلي تستند إلى فرض القوة العسكرية، والتي أثبتت فشلها الذريع بأحداث 7 أكتوبر، فيما أنَّ حل الدولتين والمسار السلمي هو الأفضل، وعلى المجتمع السلمي وأصدقاء «إسرائيل» أن يعرفوا «بدون دولة فلسطينية لن يكون هناك أمن واستقرار لإسرائيل أو المنطقة ككل».