أستاذ اقتصاد: الاحتلال الإسرائيلي يخسر مليار شيكل يوميا بسبب الحرب على غزة

قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن خسائر إسرائيل من الحرب على غزة كبيرة جدًا وقد تصل إلى 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن إسرائيل تخسر يوميا مليار شيكل بسبب الحرب.

خسائر إسرائيل ناتجة بالأساس عن حالة من الشلل

وأضاف، خلال مداخلة عبر «زووم» ببرنامج «كل يوم» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن خسائر إسرائيل ناتجة بالأساس بسبب وجود حالة من الشلل نتيجة استدعاء 360 ألف من قوات الاحتياط للمشاركة في الحرب، منوها أن هؤلاء الجنود عبارة عن أطباء ومهندسين وجميع التخصصات الهامة.

ولفت إلى أن الأرقام التي أعلنها البنك المركزي الإسرائيلي عن خسارة 50 مليار دولار نتيجة الحرب مبالغ فيها، والخسائر لا تتعدى الـ 10 أو الـ 11 مليار دولار.

وأوضح، أن واحد من أكبر حقول الغاز توقف نتيجة الحرب، ولكنه عاد للعمل من جديد منذ يومين، وإسرائيل أكثر من 60% من قوتها ناتج عن تصديرها للتكنولوجيا العالية جدا، وهذا القطاع لم يتأثر بسبب الحرب، ولذلك خسائر إسرائيل لا تتعدى الـ 11 مليار دولار.