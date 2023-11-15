أمين «تحالف الأحزاب» عن اقتحام الجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء: عمل بربري

قال النائب تيسيرمطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إنه رغم العمل البربرى الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطنيين ستظل غزة وأهلها ودماء أطفالها شوكة في ضمير كل إسرائيلي.

الإحتلال الصهيوني

وأضاف: « ما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن من مجازر بشرية على أرض فلسطين المحتلة تعدى كل حدود الإنسانية، وأثبت مدى بشاعة جرم حكومتهم التي اتبعت نهج العقاب الجماعي بحق الفلسطنيين، بشكل ينافى تمامي مع القيم الإنسانية والمباديء الأخلاقية التي يعرفها البشر بمختلف أديانهم وعروقهم».