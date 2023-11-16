وجدي زين الدين يتوجه بالشكر لـ«المتحدة» على قرارها بمنح 100 دقيقة إعلانية مجانا لكل مرشح رئاسي

توجه الكاتب الصحفي، وجدي زين الدين، بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قرارها بمنح 100 دقيقة إعلانية مجانا لكل مرشح رئاسي، من أجل المساواة بين جميع المرشحين، قائلاً: «الشكر واجب على القرار الصائب في ظل الشفافية المطلقة، التي تتعامل بها الدولة المصرية في هذا الماراثون الرئاسي».

«زين الدين»: قرار الشركة المتحدة يساوي بين كل المرشحين

وأضاف «زين الدين»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نصَّ على أنه لن يكون هناك تفرقة بين مرشح رئاسي وآخر، بل الجميع متساوي، لافتا إلى تيسيرات الدولة المصرية لكل المرشحين إقامة الندوات والمؤتمرات، وكل ما يلزم لحملتهم من دعاية.

حملات المرشحين تشيد بسياسة الدولة المصرية

وتابع الكاتب الصحفي: «كل حملات المرشحين تشيد بسياسة الدولة المصرية في هذا الإطار، ولم يحدث منع لأي ناخب من ممارسة أي حق من حقوقه في عمل دعاية أو إقامة ندوات ومؤتمرات، وجميع التسهيلات متاحة لكافة المرشحين دون تمييز».