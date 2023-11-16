طريقة معرفة اللجنة للتصويت في الانتخابات الرئاسية.. خطوات بسيطة

أيام قليلة تفصلنا عن بدأ استحقاق ديمقراطي جديد، إذ حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج، وهي 1 و2 و3 ديسمبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وذلك بعد توقف فترة الصمت الدعائي للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع.

موعد تصويت المصريين في الداخل

وحددت الهيئة كذلك، 3 أيام لتصويت المصريين في الداخل، وهي 10 و11 و12 ديسمبر، على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع يوم 13 ديسمبر، وذلك بعد بدء فترة الصمت الدعائي الثاني للمصريين في الداخل في اليومين السابقين على يوم الاقتراع.

عدد المراكز الانتخابية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات توزيع الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، على المراكز الانتخابية والبالغ عددها 10 آلاف و85 مركزا على مستوى الجمهورية وفقا لمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، ويحق لما يقرب من 65 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة.

خطوات الاستعلام عن لجنة الانتخابات

وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية الاقتراع، أتاحت خدمة الاستعلام عن لجنة الانتخابات ، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- ادخل إلى موقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg

- اضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

- أدخل الرقم القومي في الخانة المحددة.

- اضغط على زر استعلم.

- يظهر أمامك الموقف الانتخابى ومكان اللجنة الانتخابية.