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تيسير مطر: نمر بتجربة ديمقراطية غير مسبوقة والمرشحين للرئاسة خير دليل

كتب:

محمد أيمن سالم
08:33 م | الخميس 16 نوفمبر 2023
النائب تيسير مطر

النائب تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر، أمين تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل، إن ترشح 3 مرشحين من أحزاب للانتخابات الرئاسة، يعد دليلا واضحا على أننا بصدد تجربة ديمقراطية قوية تبشر بالخير في العمل السياسي والحزبي في مصر، موجها  التحية للمرشحين عن أحزاب صديقة في الانتخابات الرئاسية.

أوضح مطر في تصريح لـ «الوطن»، أن الترشح بهذا الشكل المشرف تجربة متميزة، وقد نختلف معهم في بعض وجهات النظر والمحاور التي تخص المواطن المصري، متابعا «على الرغم من دعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات، إلا أننا نوجه لهم التحية على خوضهم التجربة التي ترد على العالم، بأن هناك ديمقراطية وحرية رأي في مصر».

مرحلة غير مشبوقة في التاريخ 

وتابع أمين تحالف الأحزاب المصرية إلى أن «نمر حاليا بمرحلة غير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية في مصر، وهناك أحزاب لم تر النور منذ أكثر من عشرين عاما، لكنها عادت ومارست عملها السياسي في عهد الرئيس السيسي، وغير ذلك من قرارات اتخذتها القيادة السياسية، تؤكد أن مصر تتبنى فلسفة خاصة في حرية الرأي والديمقراطية، لا بد أن يتعلم منها العالم بأثره، فمصر لا تتحدث عن حقوق الإنسان ولا تتحدث عن الحريات ولكنها تتخذ إجراءات فعلية تؤكد دعمها الحقيقي لهذه الملفات وإيمان الدولة بأهمية الديمقراطية».

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