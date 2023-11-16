تيسير مطر: نمر بتجربة ديمقراطية غير مسبوقة والمرشحين للرئاسة خير دليل
كتب:
محمد أيمن سالم
08:33 م | الخميس 16 نوفمبر 2023
النائب تيسير مطر
قال النائب تيسير مطر، أمين تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل، إن ترشح 3 مرشحين من أحزاب للانتخابات الرئاسة، يعد دليلا واضحا على أننا بصدد تجربة ديمقراطية قوية تبشر بالخير في العمل السياسي والحزبي في مصر، موجها التحية للمرشحين عن أحزاب صديقة في الانتخابات الرئاسية.
أوضح مطر في تصريح لـ «الوطن»، أن الترشح بهذا الشكل المشرف تجربة متميزة، وقد نختلف معهم في بعض وجهات النظر والمحاور التي تخص المواطن المصري، متابعا «على الرغم من دعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات، إلا أننا نوجه لهم التحية على خوضهم التجربة التي ترد على العالم، بأن هناك ديمقراطية وحرية رأي في مصر».