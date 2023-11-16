أحمد موسى: «حماس» حصلت على معلومات كشفت تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما على جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يجبر سكان شمال قطاع غزة على النزوح إلى جنوب القطاع، قائلا: «اللي بيخرج النهارده للجنوب مش هيرجع للشمال».

جنوب غزة جهة الاحتلال القادمة

وحذر موسى، خلال برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، من أن المعركة المقبلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ستكون في جنوب غزة.. «دي الصدمة الأخرى».

نتنياهو لم يحقق أي انتصار منذ 7 أكتوبر

وأكد أن نتنياهو لم يحقق أي انتصار منذ 7 أكتوبر، مضيفا أن انتصار رئيس الوزراء الإسرائيلي من وجهة نظر نتنياهو، قتل الأطفال والنساء، فضلا عن أكتر من 2000 طفل تحت الأنقاض في غزة ولم يتحرك المجتمع الدولي.

حماس حصلت على كنز معلومات حول تحركات قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى أن حركة حماس حصلت على كنز معلومات حول تحركات قوات الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن الاحتلال يبحث عن الكنز ولن يجده.

ولفت إلى أن إسرائيل تشهد مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو، مضيفا: «في انقلاب على نتنياهو حتى المعارضة قالت إن وجوده يمثل خطرا على إسرائيل».