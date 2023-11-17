4 تأثيرات للحروب تزيد حدة التهديدات المناخية.. بينها تدمير البنية التحتية

كشف مقال نشره موقع «أوراسيا ريفيو»، أن الحروب التى يشهدها العالم فى الوقت الحالى تعمل على تحويل الاهتمام السياسي والموارد الاقتصادية بعيدًا عن جهود مكافحة التغيرات المناخية، واستشهد المقال بالأزمة الأوكرانية التي أدت إلى تشتيت انتباه العالم بعيدًا عن جهود مكافحة تغير المناخ، وفق ما جاء في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

انعكاسات الحروب على تفاقم حدة التهديديات المناخية

أشار مقال نشره موقع أوراسيا ريفو إلى ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الحروب والصراعات، موضحاً طبيعىة العلاقة المعقدة بين الحروب والتغيرات المناخية.

- تعمل الحروب عىل تحويل الاهتمام السياسي والموارد الاقتصادية بعيداً عن جهود مكافحة التغيرات المناخية.

- كما أدت الأزمة الأوكرانية إلى تشتيت انتباه العالم بعيداً عن جهود مكافحة التغيرات المناخية، فإن حرب غزة يمكن أن تسفر عن نتائج مماثلة.

- أعلن البنك الدولي احتمالية أن يؤدي الصراع الراهن بين حماس وإسرائيل إلى اضطرابات في أسعار السلع الغذائية.

-الحروب تفضي إلى تدمير البنية التحتية، كما تؤدي إلى تزايد تدفق موجات اللاجئين ما يزيد الضغط على موارد الدول المحدودة ويحد من قدرتها على مجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.