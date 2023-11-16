وزير الاتصالات الفلسطيني يكشف لـ«الوطن» وضع المستشفيات بغزة بعد قطع الإنترنت

أكد الدكتور مهندس إسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، أن قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة يؤثر بالسلب على المستشفيات والمراكز الصحية، خاصة وأنها تعاني بالأساس نقص الوقود وانقطاع الكهرباء.

وتابع «سدر» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المستشفيات في قطاع غزة تصرخ بعد قطع الاتصال والإنترنت ونقص الوقود، موضحا قطع الاتصالات يؤثر بالسلب على المستشفيات فلا توجد أي إمكانية لطلب الاستغاثة للقطاع الصحي وما يحتاجه من خدمات.

قطع الاتصالات والإنترنت

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستشفيات تواجه أكثر من مشكلة بجانب قطع الاتصالات والإنترنت نتيجة لقلة الوقود اللازم لتشغيل العناصر الرئيسية كأجهزة الحفاظ على الحياة: «لا توجد أي آلية في القطاع الصحي لطب الإغاثة بعد قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة».

يذكر أن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أفادت بأن شركة الاتصالات الفلسطينية أعلنت عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات، الثابتة والمتنقلة، والإنترنت، في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الانقطاع جاء بعد منع إدخال الوقود ونفاد كل مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية.