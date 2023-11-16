«شباب كفر الشيخ» تُنظم المسابقة الثقافية في اكتشاف المواهب الصغيرة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ متمثلة في إدارة تنمية النشء، المسابقة الثقافية فى اكتشاف المواهب الصغيرة، والتي أُقيمت بقاعة التعليم المدني بالمديرية بمشاركة عدد 60 طليع وطليعة من أعضاء مراكز الشباب الممثلين للإدارات الفرعية الفائزين في مسابقات المرحلة التمهيدية على مستوى الإدارات للتنافس في مجالات العلمية والثقافية والفنية، والتي جاءت برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية والدينية

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المديرية تحرص على تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية والدينية، بهدف دعم وتنمية مهارات النشء، مشيراً إلى أنّ تلك الأنشطة تخلق مناخًا مناسبًا للطلائع من أجل الإبداع والابتكار واكتشاف المواهب.

المسابقة الثقافية في اكتشاف المواهب الصغيرة

يذكر أنّ المسابقة الثقافية في اكتشاف المواهب الصغيرة، تجرى بإشراف جيهان حنفى، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وتنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، وفريق عمل الإدارة، وقام بالتحكيم حسن عباس، مشرف النادي الثقافي ببيلا، والأديب أيمن بكر.