شباب مصر مع غزة.. حملة للتبرع بالدم في كفر الشيخ الجمعة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ انطلاق حملة للتبرع بالدم تضامناً مع غزة بمركز شباب منية جناج التابع لإدارة شباب دسوق تحت شعار «شباب مصر مع غزة»، يوم الجمعة المقبل.

الحملة تنطلق بمركز شباب منية جناج التابع لإدارة شباب دسوق

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن حملة التبرع بالدم تنطلق بمركز شباب منية جناج التابع لإدارة شباب دسوق، يوم الجمعة المقبل، من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وتأتي في إطار دعم الوزارة للأشقاء الفلسطينيين.

تعميم الحملة

وأشار «محروس»، إلى أنّ هذه الحملة يتم تعميمها في جميع مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ تباعاً وفقاً لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة، داعياً الشباب إلى المشاركة في حملة التبرع بالدم لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، معتبرًا أنه "أقل ما يمكن تقديمه لأشقائنا في قطاع غزة".