بالونات وهدايا في احتفالات مراكز شباب كفر الشيخ بأعياد الطفولة (صور)

استقبلت إدارة شباب الرياض بمحافظة كفر الشيخ 50 طفلا من رواد مراكز الشباب التابعة بالبالونات والألعاب الترفيهية والهدايا، للاحتفال بأعياد الطفولة في جو من البهجة.

بناء شخصية الطفل المصري

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اهتمام وزارة الشباب والرياضة ببناء شخصية الطفل المصرى، وتقديم الفعاليات والاحتفالات بمراكز الشباب التى ترسم البسمة على وجوه الأطفال، إلى جانب خطة البرامج الرياضية والفنية المتنوعة التي تهدف إلى تنمية مهارات النشء، واكتشاف المواهب الرياضية والفنية، ورعايتها ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

احتفالات أعياد الطفولة بمراكز شباب كفر الشيخ

وتُقام احتفالات أعياد الطفولة بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، ومتابعة هشام فتح الله، مدير إدارة شباب الرياض، والاحتفال من تنفيذ فريق عمل الإدارة وفرق العمل بمراكز الشباب.