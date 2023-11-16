مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الإسماعيلية الاثنين

أعلن حزب مستقبل وطن في محافظة الإسماعيلية تنظيم مؤتمر حاشد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضمن مؤتمرا الحزب اليومية في المحافظات.

وقال حماد موسى حماد أمين عام حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية، إن المؤتمر سيقام مساء الاثنين المقبل، في قاعة كريستالة في طريق البلاجات عمارة السياحي بحضور عدد من قيادات الحزب والمواطنين.

مؤتمرات الحزب في المحافظات لدعم الرئيس عبد الفتاح

وأضاف في بيان صحفي أن المؤتمر يأتي ضمن مؤتمرات الحزب اليومية في المحافظات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمال العديد من الإنجازات وتكملة بناء الجمهورية الجديدة بحسب قوله.

حماد: اجتماعات تنسيقية للتجهيز للمؤتمرات الشعبية

وقال النائب حماد موسى، إنه جرى عقد اجتماعات تنظيمية مع أمناء الأقسام والمراكز، وأمناء التنظيم، وأمناء الوحدات الحزبية، بالمراكز والأقسام، لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، والمؤتمرات الانتخابية، التي ينظمها الحزب للدعاية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناقش «حماد»، الانتهاء من كشوف الحشد والترتيب لخروج المواطنين لصناديق الاقتراع، مؤكدا أن العمل يتم على خروج المؤتمرات الشعبية التي ينظمها الحزب، بصورة مشرفة تليق بالحزب ومحافظة الإسماعيلية.