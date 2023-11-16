وظائف شاغرة في السفارة الأمريكية بالقاهرة.. راتب يصل لـ460 ألف جنيه سنويا

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، حاجتها لشغل وظيفة مساعد إدارة الصحة العامة مع توافر بعض الشروط، إذ يستمر التقديم عليها حتى يوم 21 من نوفمبر الجاري.

وكشف الموقع الإلكتروني للسفارة عبر الإنترنت عن بعض التفاصيل الخاصة بوظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة براتب يصل إلى 15,300 دولار أمريكي / سنويًا.

وظائف السفارة الأمريكية بدوام كامل - 40 ساعة في الأسبوع الواجبات المساعد الإداري للصحة العامة هو كبير المتخصصين المسؤول عن الإدارة المالية والإدارية اليومية في مكتب المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض (CDC) في مصر، وسيكونون أيضًا مسؤولين عن جزء من المنصة الإقليمية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموجودة في سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة.

وتشمل مسؤولياتهم صياغة الميزانية والتنبؤ بها، والتحليل المالي، وتتبع منح المنح والمصروفات، ومحاسبة التكاليف.

يفسر صاحب الوظيفة إجراءات الإدارة المالية والحسابية للحكومة الأمريكية، ويراجع وثائق البرنامج الفني فيما يتعلق بالآثار المترتبة على الميزانية والتدفق النقدي، ويضمن الاستخدام الفعال للموارد المالية.

الشروط الخبرة:

مطلوب ثلاث سنوات من الخبرة المسؤولة تدريجياً في المحاسبة أو التدقيق أو إعداد الميزانية أو الإدارة المالية لمنظمة عامة أو غير حكومية ذات صلة بالصحة العامة أو التنمية.

متطلبات التعليم:

مطلوب شهادة جامعية في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال. مطلوب مستوى اللغة الإنجليزية الرابع (بطلاقة) القراءة - الكتابة - التحدث.

مطلوب المستوى العربي الرابع (بطلاقة) القراءة - الكتابة - التحدث.

يجب أن يتمتع المتقدم بمهارات حاسوبية قوية، بما في ذلك الكفاءة في استخدام Micrsoft Office Suite والإلمام بالأنظمة الإلكترونية والمالية التي تستخدمها HHS وCDC والبعثة الأمريكية.

وبموجب ترخيص خاص ومؤقت، يكون الراتب حاليًا مقومًا بالدولار الأمريكي ويدفع بالجنيه المصري بسعر الصرف المطبق وفقًا لسعر صرف العملة الدولية الرسمي لمكتب الرواتب بوزارة الخارجية.

يجب أن يكون جميع المرشحين قادرين على الحصول على تصريح طبي وأمني.

المستندات المطلوبة:

• تصريح العمل (للمتقدمين غير المصريين)

• الشهادة الجامعية

• الشهادة العسكرية (للمتقدمين المصريين الذكور فقط)

• إثبات الجنسية (الهوية أو جواز السفر) سيتم الاتصال بالمتقدمين الذين تتم دعوتهم لإجراء اختبار اللغة أو المهارات، أو الذين يتم اختيارهم للمقابلة عبر البريد الإلكتروني.