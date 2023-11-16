«تعليم الجيزة»: تدريب معلمي اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تدريب معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي على المنهج الجديد connect 6 بإدارات الجيزة التعليمية، والانتهاء منه في كل الإدارات التعليمية.

تدريب معلمي اللغة الإنجليزية

وأضافت مديرية والتعليم بالجيزة، في بيان، اختتم التدريب لمعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي بإدارة الهرم التعليمية حيث كان أقيم يومي 14 و15 و16 بمدرسة الصفا والمروة والمدربة.

وأشارت المديرية إلى أنّ ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبرعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.