احتفال ديني وفرحة للجميع.. أجواء زفة عيد مار جرجس في الإسكندرية (صور)

أجواء احتفالية كبرى عاشتها منطقة غيط العنب مساء الخميس، احتفالًا بعيد مار جرجس داخل كنيسته الشهيرة بتلك المنطقة غرب الإسكندرية، حيث تعد من أشهر كنائس الجمهورية ويتوافد إليها الآلاف من كافة أنحاء الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

ودقت أجراس الكنيسة، وقرعت طبول الكشافة، صاحبها زغاريد النساء مع خروج زفة مار جرجس من الكنيسة إلى الشوارع حيث يسير الشمامسة بالصلبان وورائهم الآباء الكهنة يقدمون البخور أمام صور مار جرجس والعذراء مريم وترأس الأنبا إيلاريون، أسقف عام غرب الإسكندرية، الزفة الروحية بتقديم البخور أمام جسد الشهيد العظيم مارجرجس.

نهضة روحية خلال اسبوعين

عاشت منطقة غيط العنب هذه الأجواء بالكامل لمدة 14 يومًا خلال النهضة الروحية للعيد خلال عام 2023، احتفالا بعيد تكريس الكنيسة، من خلال صلوات العشية والتي اختتمت مساء اليوم عبر الزفة وتطييب جسد مارجرجس.

زفة مار جرجس في شوارع الإسكندرية

وبرزت لقطات الوحدة الوطنية، التي تعكس طبيعة أبناء المنطقة، حيث تواجد عدد من المسلمين والمسيحيين في الشوارع للاحتفال بهذا العيد خلال زفة مار جرجس المتمثلة في صلبان حديدية وصور مار جرجس معلقة بها بالإضافة إلى رفات «أجزاء من جسد الشهيد» التي جابت الشارع المحيط بالكنيسة، ناهيك عن تعليق صور مار جرجس في كافة شوارع المنطقة.

راعي الكنيسة: «مولد مارجرجس» لفظ غير صحيح

وقال القمص داود بطرس، راعي كنيسة مار جرجس بغيط العنب، إن الاحتفال يسمى شعبيا بمولد مارجرجس، ولكنه مصطلح غير صحيح حيث أن ذلك المصطلح يقصد منه مولد شخص ما ولكن الكنيسة لا تحتفل بعيد ميلاد القديس مار جرجس بل تحتفل بعيد إنشائها وعيد استشهاد القديس ولذلك لا يناسبها لفظ المولد، لكنه من الممكن أن يطلق عليها مظاهرة احتفالية.

تاريخ كنيسة مار جرجس غيط العنب في الإسكندرية

وأضاف راعي الكنيسة، لـ«الوطن»، أن الكنيسة من أقدم 3 كنائس بالإسكندرية حيث تم افتتاحها يوم 15 نوفمبر عام 1938، وتعتبر أول كنيسة باسم القديس مار جرجس في القرن العشرين، منوها بأن بدايتها كانت عام 1919 تحت مسمى جمعية الكرمة.