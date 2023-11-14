لليوم الرابع.. الأقباط يحتفلون بـ«مارجرجس» في الرزيقات بالأقصر

يشهد دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بالأقصر، اليوم الثلاثاء، استمرار فعاليات الاحتفال السنوي بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، لليوم الرابع على التوالي، وتنتهي 16 نوفمبر الجاري.

توافد الآلاف من الزوار والمحبين

جاء ذلك بحضور الآلاف من الزوار والمحبين والمريدين، وترأس الاحتفال أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

تكريس أول كنيسة

وتستمر الاحتفالات حتى 16 نوفمبر المقبل، والذي يوافق عيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد مارجرجس بمدينة «اللد» بفلسطين، ويشارك في الاحتفالات الآلاف من الأقباط والمسلمين من جميع المحافظات.

الآيات القرآنية مع تماثيل السيدة العذراء

وخلال فترة الاحتفالات يفترش بعض البائعين من الأقباط والمسلمين، لبيع الملصقات الدينية وتجاورت بداخلها صور الآيات القرآنية مع تماثيل السيدة العذراء والسيد المسيح وصور البابا شنودة.

خطة لتأمين الزوار

ووضعت مديرية أمن الأقصر خطة أمنية محكمة لتأمين أكبر احتفال قبطي بدير مارجرجس بجبل الرزيقات بمحافظة الأقصر.