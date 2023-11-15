حماس: صمت الأمم المتحدة لن يثني شعبنا الفلسطيني عن التمسك بأرضه

حمَّلت حركة حماس الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأمريكي جو بايدن كامل المسؤولية عن اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي.

وأضافت حماس «تبني البيت الأبيض والبنتاجون رواية الاحتلال الكاذبة والزاعمة باستخدامنا مجمع الشفاء لأغراض عسكرية بمثابة ضوء أخضر لارتكاب مزيد من المجازر»، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وتابعت الحركة أن صمت الأمم المتحدة لن يثني شعبنا الفلسطيني عن التمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة.