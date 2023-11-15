حماس: صمت الأمم المتحدة لن يثني شعبنا الفلسطيني عن التمسك بأرضه
كتب:
نرمين عفيفي
07:04 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
قطاع غزة
حمَّلت حركة حماس الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأمريكي جو بايدن كامل المسؤولية عن اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي.
وأضافت حماس «تبني البيت الأبيض والبنتاجون رواية الاحتلال الكاذبة والزاعمة باستخدامنا مجمع الشفاء لأغراض عسكرية بمثابة ضوء أخضر لارتكاب مزيد من المجازر»، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.
وتابعت الحركة أن صمت الأمم المتحدة لن يثني شعبنا الفلسطيني عن التمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة.