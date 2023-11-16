مؤتمرات جماهيرية حاشدة لدعم وتأييد السيسي في المحافظات

واصلت الأحزاب السياسية والجهات الداعمة للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تنظيم مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى مختلف المحافظات لدعمه فى الانتخابات الرئاسية 2024، وسط توافد الحشود على المؤتمرات التى جرى عقدها فى محافظات «الجيزة، الإسكندرية، المنيا، شمال سيناء، القليوبية، والبحيرة».

فى شمال سيناء، نظمت أمانة حزب «مستقبل وطن» المؤتمر الجماهيرى الأول لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، فى انتخابات الرئاسة 2024،وسط حشد كبير من مواطنى المحافظة، كما نظمت أمانة الحزب مؤتمراً جماهيرياً آخر بمحافظة المنيا، شارك فيه عدد كبير من أهالى مركز مغاغة، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمنيا. وفى الجيزة، نظمت أمانة الحزب مؤتمراً حاشداً للمرأة لدعم وتأييد «السيسى» بمشاركة أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ وأمانات المرأة بالمحافظة.

تدشين مقر الحملة الفرعية فى الإسكندرية.. و«فوزى»: مرشحنا معروف بإنجازاته وحملتنا تعتمد على المشاركة الشعبية الواسعة والجامعة لكل المصريين

ونظمت أمانة حزب «حماة وطن» بالإسكندرية، مؤتمراً جماهيرياً بمنطقة الشاطبى لدعم «السيسى»، بمشاركة المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى، وبحضور وسام صبرى، وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية وأعضاء هيئة مكتب الحملة بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى أعضاء الحزب فى المحافظة وكبار الشخصيات العامة، وعدد كبير من الشباب والشيوخ ومختلف فئات المجتمع السكندرى.

كما نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤتمراً لدعم «السيسى» بمدينة شبين القناطر فى محافظة القليوبية، وحضر المؤتمر أعداد كبيرة من المواطنين وصلت إلى أكثر من 10 آلاف مواطن، فيما عقد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مؤتمراً بعنوان «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، فى نسخته الرابعة داخل قرية شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية، لدعم وتأييد الرئيس السيسى لولاية جديدة واستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية، وحضر المؤتمر أكثر من 6 آلاف شخص، وعدد كبير من قادة الرأى بالقليوبية، وممثلو المجالس القومية والقيادات الدينية وممثلو الجمعيات الأهلية والقيادات الشابة بالمحافظة.

وفى حدائق الأهرام بالجيزة، نظمت أمانة حزب مصر القومى مؤتمراً لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى، كما نظمت أمانة حزب مصر القومى مؤتمراً آخر بمحافظة القليوبية، فيما نظم حزب المؤتمر مؤتمراً بمدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء، حضره حشد جماهيرى كبير لإعلان التأييد والدعم لـ«السيسى» فى الانتخابات المقبلة، تزامناً مع تنظيم أمانة حزب مصر أكتوبر مؤتمراً بمحافظة الإسكندرية، بمنطقة أبى قير، وبمشاركة جماهيرية حاشدة.

دعاية مكثفة من «مصر القومى والمؤتمر» والعاملين بالبنوك والتأمينات لانتخاب «السيسى»

ونظمت نقابة العاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، مؤتمراً لدعم «السيسى»، وسط حضور حشد كبير من العاملين بالبنوك، كما نظمت النقابة العامة لعمال النقل البرى مؤتمراً حاشداً فى مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، شارك فيه مواطنون من محافظات «البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية ومطروح».

وفى سياق متصل، افتتحت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى مقرها الفرعى بمحافظة الإسكندرية، أمس الأول، برئاسة المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة، وحضور السيد وسام صبرى، المدير التنفيذى للحملة، وهيئة مكتب الحملة المركزى وهيئة مكتب محافظة الإسكندرية، وقال «فوزى» إنه من المقرر افتتاح فروع للحملة فى جميع محافظات الجمهورية، معبراً عن سعادته بافتتاح المقر بمحافظة الإسكندرية اليوم، وموجهاً الشكر لكل محب وداعم للسيد المرشح، مشيراً إلى أن هذا المقر منصة وقِبلة لكل المصريين.

وأكد «فوزى» أن الحملة مرنة تعتمد على المشاركة الشعبية الواسعة، وجامعة لكل المصريين، وأن المرشح الرئاسى معروف بإنجازاته ومواقفه القوية، مشيراً إلى أن ما حدث فى الشهر الماضى ألقى بظلاله على مسار العملية الانتخابية وتحديداً القضية الفلسطينية، مؤكداً أن القضية الفلسطينية لم تتخذها الحملة قضية انتخابية بل هى قضية إنسانية ووطنية، مشيراً إلى أن المرشح اتخذ الإجراءات التى يحتمها الواجب الوطنى، فمنذ اللحظة الأولى عبر عن رفضه لتصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسرى لسيناء ورفض سياسات العقاب الجماعى، السيد المرشح كان سبباً مهماً ورئيسياً لإيضاح الصورة على المستوى الإقليمى والدولى، وأكد «فوزى» أن أبواب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى مفتوحة لكل مؤيد ومحب للمرشح الرئاسى.

ومن جانبه، ثمن السيد وسام صبرى، المدير التنفيذى للحملة الرسمية، الدعم الكبير لـ«السيسى»، الذى من شأنه أن يعكس صورة مصر أمام العالم، مضيفاً أن هذا المقر سيكون مركزاً حيوياً يضم جميع فئات المجتمع للخروج بمشهد انتخابى يليق بالاستحقاق الدستورى، مشيراً إلى أن الحملة مفتوحة لجميع الأفكار الفعالة.