جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عدد قتلاه في غزة

أعلن دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مؤتمر صحفي، أن عدد ضحايا جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان وصل إلى 372 قتيلًا، وقال: خلال الساعات الماضية سرت الشائعات عن جثث لمحتجزين في مستشفى الشفاء، وهذه المعلومة صحيحة، ويجب أن يعرف الجمهور ذلك.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القوات الإسرائيلية تنفذ عملية دقيقة وبطيئة في قطاع غزة، وأضاف أن العملية في مستشفى الشفاء مركبة ونوعية، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال وجدت مخابئ وأسلحة ومعلومات، وأشياء أخرى سيتم الإعلان عنها.

هاجاري: القوات وجدت جثة محتجزة في مبنى قرب مستشفى الشفاء

وأعلن أيضًا المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن القوات وجدت جثة محتجزة في مبنى بالقرب من مستشفى الشفاء بقطاع غزة، مضيفًا أن القوات تقوم بتمشيط كل الطوابق والأقسام في مستشفى الشفاء.