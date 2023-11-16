جيش الاحتلال الإسرائيلي يلقي منشورات على الفلسطينيين في خان يونس

أفاد بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل فجر اليوم الخميس، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أسقطت عددا من المنشورات باتجاه المناطق الشرقية باتجاه منطقة خان يونس.

المنشورات طالبت سكان المناطق الشرقية بضرورة إخلائها فورا

وتابع أن هذه المنشورات طالبت سكان المناطق الشرقية بضرورة إخلائها فورا والتوجه إلى مناطق أكثر أمنا حسب وصف منشورات جيش الاحتلال.

وذكر أن هذه المناطق القرارات عبسان وخزاعة وبني سهيلا، وهي المناطق الشرقية لخان يونس، وتم استهدافها بوابل من القذائف من اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي 7 أكتوبر الماضي.