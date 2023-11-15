تفاصيل جديدة في اقتحام مستشفى الشفاء بغزة.. الاحتلال يحوّل المجمع إلى ثكنة عسكرية

كشفت مصادر إعلامية فلسطينية، عن تفاصيل جديدة في عملية اقتحام مستشفى الشفاء بغزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال يواصل عملية اقتحام مستشفي الشفاء بغزه

ونقلت إذاعة صوت فلسطين، عن صحفي موجود بمحيط مجمع الشفاء أنّ الاحتلال حوّل المجمع إلى ثكنة عسكرية ودبابات في مفترقي السرايا والوحدة طوقت المجمع من بوابته الغربية، خلال محاولات الاحتلال لاقتحام مستشفي الشفاء بغزه.

وكشفت المصادر أنّ دبابات الاحتلال حاصرت مجمع مستشفى الشفاء في غزة من جميع الجهات قبل اقتحامه، وأنّ عشرات الجثامين لا تزال في الشوارع المحيطة بالمجمع، وأنّ الاحتلال قصف كل شيء يحيط بالمستشفى.

الاحتلال يطلق النار بكثافة على محيط مستشفى الشفاء

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها لمحيط مجمع الشفاء الطبي بقصف مدفعي عنيف وإطلاق نار، وأطبقت الآليات العسكرية الإسرائيلية حصارها على المجمع الذي يتواجد فيه جرحى ومرضى ونازحون، في ظروف صعبة مع انقطاع التيار الكهربائي وخروج المستشفى عن الخدمة بعد نفاد الوقود كما أطلقت قنابل مضيئة في محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.