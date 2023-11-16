فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة في كفر الشيخ غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي، غداً الجمعة، عن 13 منطقة بمدينة كفر الشيخ، من الساعة 6 صباحاً حتى 11 ظهر نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة على لوحة توزيع الكهرباء بمعرفة قطاع كهرباء كفر الشيخ.

فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة بمدينة كفر الشيخ

وذكر بيان صادر عن الوحدة المحلية، اليوم الخميس، أنّه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة كفر الشيخ، وهي «المحاربين القدماء، وتقسيم المحافظة، ومستشفى الشرعية، ومستشفى الفتح، ومنشأة ناصر البحرية والقبلية، وأبراج الصيانة، والمنطقة المحيطة، وقسم ثاني، ومحطة المجاري رقم 4، ومنطقة الـ7 عمارات، ومنطقة ميدان الفالوجا، ومنطقة سيدي طلحة».

فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة المطلوبة

وتوجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدةً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.