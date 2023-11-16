ختام فعاليات دورة أساسيات التعامل مع السموم في كفر الشيخ

اختتمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ فعاليات الدورة التدريبية الأولي التي تم تنظيمها بمستشفى دسوق العام، تحت عنوان «أساسيات التعامل مع السموم»، إيمانًا بأهمية دور التعليم الطبي، وأثره الإيجابي على تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالأخص حالات التسمم، وتنفيذًا لخطة إدارة السموم لرفع كفاءة الأطقم الطبية في مجال السموم، والتعامل الأمثل مع حالات التسمم بجميع مستشفيات المحافظة.

ختام فعاليات دورة أساسيات التعامل مع السموم

جاء ذلك برعاية الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد عباس، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وبالتنسيق مع الدكتور چورچ سامي، مدير إدارة التدريب.

اختصت الدورة التدريبية بمستشفيات قطاع غرب المحافظة وهي «دسوق العام، وفوه المركزي، ومطوبس المركزي»، وكان ذلك في استضافة مستشفى دسوق العام بقيادة محمد أبو السعد، مدير المستشفى، وبتنسيق نورهان بظاظو، مسئول التدريب، حيث شمل الحضور نحو 30 متدرب من الأطباء من تخصصات «الباطنة، والأطفال، والرعايات»، فضلًا عن حضور فريق تمريض الاستقبال والطوارئ.

كيفية التعامل مع حالات التسمم بكافة أنواعها

استمرت الدورة التدريبية 3 أيام متتالية تناولت فيها الدكتورة انتصار عبد المنعم نظمي، مدير إدارة السموم بالرعاية الحرجة بالإدارة العامة للطب العلاجي بكفر الشيخ، شرح كيفية التعامل الأمثل مع حالات التسمم بكافة أنواعها مثل التعامل مع تسمم قرص الغلة، والمبيدات الحشرية، ومبيدات القوارض والمنظفات، والمواد الكاوية من جهة، كما تطرقت تفصيليًا أيضًا لحالات لدغ الثعبان والعقرب، وحالات الانتحار بالأدوية بمختلف أنواعها، إلى جانب ذكر المواد غير السامة أيضًا لتعريف الأطباء بها.

وتم خلال التدريب مناقشة بعض حالات التسمم في صورة «case scenario in Big Paper»، وتقسيم الحضور لمجموعة فرق لعرض كل حالة، وشرح كيفية التعامل معها، حيث شمل كل فريق «طبيب باطنة، وطبيب أطفال، وممرض»، وذلك كنوع من المحاكاة للجانب التطبيقي لما تم تعلمه خلال الدورة التدريبية.

وكيل وزارة الصحة: تنفيذ تدريب بباقي قطاعات المحافظة

أكدت إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أهمية التدريب على التعامل مع حالات التسمم، لما له من أثر كبير على إنقاذ حياة المرضى، وهو ما يستدعي التدخل السريع، حيث يُعد الوقت عاملًا مهمًا جدًا في زيادة نسب النجاة، والحفاظ على حياة المريض، مشيرةً إلي أنّه سيتم تنفيذ تدريب بباقي قطاعات المحافظة وذلك بمستشفيات «بيلا، والحامول، وبرج البرلس، والرياض، وكفر الشيخ، وسيدي سالم، وسيدي غازي»، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المحتوى العلمي والتدريبي.