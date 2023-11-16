المرشح الرئاسي حازم عمر: الحزب قرر خوض غمار الانتخابات الرئاسية منذ 8 سنوات

قال المهندس حازم عمر، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، إنَّ التفكير في الترشح بالانتخابات، يرجع إلى أنَّ الأحزاب هي المفرزة الرئيسية للمرشحين، وقررنا أن يكون لنا مرشح رئاسي منذ 2015، «هذا ما أعلناه منذ 8 سنوات في الحزب».

«عمر»: الاهتمام بجمع التوكيلات السبب وراء التأخر في الترشح بالانتخابات الرئاسية

وأضاف «عمر»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ تقدمه للترشح بـ الانتخابات الرئاسية جاء متأخرا، بسبب جمع التوكيلات لاهتمامه بشق التأييد الشعبي، رغم جاهزية أوراق الترشح، وحصوله على تزكية النواب أكثر من ضعف العدد المطلوب، فوراءه ثاني أكبر كتلة برلمانية، سواء بمجلس النواب أو الشيوخ.

نجحنا في جمع 73 ألف توكيل شعبي

تابع المرشح الرئاسي، أنَّ حملته نجحت في الحصول على 73 ألف توكيل شعبي، لكن تقدمت بنحو 68 ألف فقط، لاهتمامي بالتدقيق والمراجعة، وهو 3 أضعاف الحد الأدنى للتأييد الشعبي المطلوب، مشيرا إلى أنهم كحزب «لديهم أهداف استراتيجية، واهتمام بالعمل والإخلاص الشديد، ووضع خطة وجدول زمني للتنفيذ».