حملات «زهران ويمامة وعمر» تكثف لقاءاتها الجماهيرية بالقاهرة والمحافظات

تواصل الحملات الانتخابية لمرشحى الانتخابات الرئاسية عقد المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية لتعريف الناخبين ببرامجهم.

«عمر»: أسعى لخلق اقتصاد قوى

ومن المقرر أن تنظم حملة المرشح الرئاسى المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، مؤتمراً صحفياً، اليوم، بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات بشارع يوسف عباس بمدينة نصر، لمناقشة أبرز المشاكل التى تواجه المواطنين بمحافظات قطاع شرق الدلتا، وطرح الحلول من خلال برنامجه الانتخابى.

وقال «عمر»، لـ«الوطن»، إنّ هدفه الأول بناء اقتصاد قوى مستقر، لافتاً إلى أن أهم سمات الاستقرار الاقتصادى هى القدرة على احتواء التغيرات الحادة والمفاجئة بأقل الخسائر، وذلك لن يتم إلا بالاستثمار وزيادة الإنتاج فى كل المجالات، وتطرّق إلى ملف العلاقات المصرية الخارجية ومستقبل الدبلوماسية المصرية، مشيراً إلى أن مصر دولة تسعى إلى علاقات متوازنة مع جميع الدول: «علاقاتنا الإقليمية والدولية مبنية دائماً على ثوابت الحفاظ على الأمن القومى وتعظيم المصالح المشتركة مع الأخذ فى الاعتبار ترتيب أولوياتنا فى المرحلة الحالية والمستقبلية، وعلى رأسها المصالح الاقتصادية والأمن المائى».

«زهران» يكثف نشاطه بالجيزة.. والحملة: برنامجنا خضع لحوار مجتمعى ويتخطى 150 صفحة

وأعلن الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمى لحملة المرشح فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، عن تنظيم مؤتمر جماهيرى بمحافظة الجيزة مساء اليوم الجمعة، فضلاً عن تنظيم مؤتمر آخر فى الفيوم غداً السبت. وأضاف «الشناوى» أنه سيتم خلال المؤتمر عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى فريد زهران، بمحاوره الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وتابع أن فلسفة البرنامج تنطلق من قاعدة التمكين الاجتماعى للفئات الأكثر فقراً واحتياجاً، والتى أثَّرت الأزمة الاقتصادية الأخيرة على أوضاعها، ويرتكز المحور الاقتصادى على «نمو الاستثمارات، ونمو الوظائف، ومكافحة التضخم، وتقليص الديون»، وتقوم رؤية المرشح الرئاسى فريد زهران فى الملف الاقتصادى على عدة محاور أساسية، تندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية.

كما ينطلق البرنامج السياسى من ضرورة التغيير التدريجى لطريقة إدارة الشئون العامة لبلاد تعانى منذ خمسينات القرن الماضى من احتكار السلطة والثروة، وكشف عن الهيكل الأساسى للحملة الانتخابية بعد اختيار الهيئة الاستشارية، بالإضافة لأعضاء المكتب التنفيذى ومنسقى ومقررى وأعضاء اللجان المختلفة بها، وتضم الحملة عدداً من الخبراء والمتخصصين فى مجالات متنوعة، بالإضافة لعدد من الشباب فى الصفوف الأولى.

من جانبه، قال الدكتور محمد سالم، مساعد المرشح الرئاسى فريد زهران للشئون السياسية، منسق البرنامج الاقتصادى، إنّ الحملة تستكمل لقاءاتها الجماهيرية بلقاء اليوم فى مدينة البدرشين، تعقبه مؤتمرات ولقاءات بالفيوم السبت المقبل.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن البرنامج الانتخابى لفريد زهران يتخطى 150 صفحة، وخضع لحوار مجتمعى مع الفئات المعنية من خبراء ونقابات وجمعيات رجال أعمال، فضلاً عن استمرار نشره بالمحافظات، وتابع: «وضعنا برنامجاً نخاطب به المواطن المصرى، لمناقشة المشكلات الأساسية التى يمر بها الاقتصاد الوطنى، ووضع مجموعة من الحلول والسياسات والبرامج والمشروعات التى تحتاج إرادة جادة لتنفيذها».

«يمامة» يستعين بشباب الوفد فى الدعاية وينظم لقاء جماهيرياً ببورسعيد

وتنظم اللجنة العامة لحزب الوفد فى محافظة بورسعيد، اليوم، مؤتمراً لدعم عبدالسند يمامة، مرشح الحزب فى الانتخابات الرئاسية، وذلك فى قاعة الثقافة الكبرى ببورسعيد بجوار مبنى المحافظة.

وقال عمرو عبدالباقى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حملة المرشح الرئاسى، إن الحملة تضم شباب حزب الوفد الذين يحصلون على الدعم القوى من شيوخ الحزب وأعضاء الهيئة العليا والنواب، لافتاً إلى أن الحزب لديه 27 لجنة شباب على مستوى الجمهورية يعتمد عليهم فى إدارة الحملة الانتخابية، ومدربون بشكل كافٍ على ما يقومون به من دعاية لمرشحنا الدكتور عبدالسند يمامة.

وأضاف، خلال مشاركته فى الصالون الذى عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «مصر تختار رئيسها.. انطلاق الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المصرية»: «حزب الوفد صاحب تاريخ عريق، ودائماً ما تدعم مواقفه الشعب المصرى من خلال سَن القوانين التى تهم المواطن، كما أننا لدينا بيئة خصبة لجذب الشباب من خلال حكومة الظل التى تشمل العديد من الشباب، كما يعتمد رئيس حزب الوفد على مجموعة من شباب الحزب المدربين على إدارة الحملات الانتخابية ولديهم قناعة كاملة بدور الوفد فى الحياة السياسية».