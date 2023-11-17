تضامن كفر الشيخ تبحث مشكلات «بوابة الشكاوى» لحلها أولًا بأول

عقدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، اجتماع بمؤسسة التكافل الاجتماعي، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مناقشة مشكلات وأخطاء بوابة الشكاوى

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشكلات وأخطاء بوابة الشكاوى، وكيفية التعديل على إدارة المستفيدين، ودرجات الاستحقاق، ومشكلات الصرف، والمهام والأدوار على كافة المستويات، والروابط المتاحة للوحدات، والتدريب على كيفية فتح روابط الاستعلام والمنظومة على أجهزة التابلت بالوحدات.

«وكيل التضامن»: الوقوف على أهم المشكلات وحلها

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على أهمية الاستمرار في مثل هذه الاجتماعات، وذلك للوقوف على أهم المشكلات، وحلها أولًا بأول، ووقوف العاملين بالضمان على جميع المستجدات للوصول بالخدمة لعملاء تكافل وكرامة على الوجه الأمثل تنفيذًا لتعليمات الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي.