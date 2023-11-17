انخفاض سعر السكر المدعم عن الحر ضمن مبادرة الحكومة للتخفيف عن المواطن

ينخفض سعر السكر المدعم على بطاقة التموين، عن السعر الحر للسكر في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين وأيضا السلاسل التجارية والسوق المحلية المنفذة لقرار مبادرة تخفيض الأسعار لمدة 6 أشهر.

سعر السكر في التموين

ويستقر سعر السكر في التموين عند 12.60 جنيه للمواطنين أصحاب بطاقات التموين فقط، مما يصرفون السلع والمقررات المخصصة لهم من منافذ بقالي التموين، إذ أكدت وزارة التموين الحفاظ على سعر السكر المدعم للبطاقات عند نفس السعر دون زيادة.

سعر السكر المخفض في مبادرة الحكومة

ويبلغ السعر الحر للسكر بداية من منتصف شهر أكتوبر استمرار لشهر نوفمبر الجاري للمواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية 27 جنيها، في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين التي تضخ فيها السلع بأسعار مخفضة عن مثيلتها في السلاسل التجارية والسوق المحلية.

وشهد سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية نوفمبر 2023، تخفيضًا ضمن مبادرة تخفيض الاسعار في السلاسل التجارية ليصل سعره 27 جنيها، بينما يباع لأصحاب البطاقات التموينية بـ12.60 جنيه مع التزام البقالين بقرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بتحديد حصة البطاقة من السكر بواقع سكر واحد للفرد، وبحد أقصى 6 أفراد للبطاقة الواحدة.

فيما تشهد الأسواق خلال أيام، ضخ مكثف من السكر، وفقا لتعاقد هيئة السلع التموينية على كمية 100 ألف طن من السكر من أجل تعزيز المخزون الآمن من السكر مع تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة.