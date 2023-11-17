إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

شنّت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة لإزالة التعديات عن الأراضي الزراعية في عدد من المراكز، وهي «كفر الشيخ، والرياض، ودسوق»، ما أسفر عن إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 2 فدان و18 قيراط و6 أسهم و730 مترًا.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي لهذه الممارسات غير القانونية.

إزالة 22 حالة تعدٍ

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، من إزالة 10 حالات تعدي على مساحة 2.5 فدان، بعزبة أبو سعيد التابعة لقرية متبول التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

كما تمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، من إزالة 4 حالات تعدي على الأرض الزراعية، على مساحة 730 بمدينة الرياض، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، من إزالة 8 حالات تعدي على مساحة 6 قراريط و6 أسهم، بقرى «أبو مندور، وشباس الملح، وشباس الشهداء، ومحلة أبو على»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدّد على جميع الأجهزة والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والزراعة، باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر ضدهم، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق معهم لتحقيق الردع ضد المخالفين.