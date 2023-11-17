المرشح الرئاسي حازم عمر: استهدف تخفيض أعباء المعيشة للمواطن المصري عبر خطة زمنية مداها 100 يوم

قال المهندس حازم عمر، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، إنَّ أهم الملفات التي سنبدأ العمل عليها، إذا توليت مهام الحكم، هو تخفيض أعباء المعيشة عبر خطة زمنية قصيرة المدى، ووضع جدول زمني في أول 100 يوم للأمور العاجلة.

«عمر»: أنوي تخفيض قيمة الخدمات الأساسية

وأضاف «عمر»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه ضمن الخطة تخفيض قيمة الخدمات الأساسية، وعلى المدى المتوسط والبعيد، سيتم تأمين مستقبل لأبناءنا ومواجهة الأعباء الاقتصادية، وذلك على مدار 3 سنوات.

إعادة هيكلة الأعباء الضريبية على السلع

تابع: «نستهدف إعادة هيكلة الأعباء الضريبية على السلع والخدمات، عبر إعداد قوائم لسلع بعينها، ورفع الضرائب عنها، مثل البقوليات والمعجنات والأرز واللحوم الحمراء أو البيضاء، وهي 4 قوائم معروفة ومصنفة لدى وزارة المالية، تتضمن الاحتياج اليومي والأسبوعي والشهري لكل أسرة مصرية».

واستطرد: «رفع أعباء بنسبة 14% عن السلع الأساسية، وهي ضريبة القيمة المضافة من شأنه تخفيض الأسعار، وبعضها مستورد ولابد أن يرفع عنه الرسوم الجمركية لمزيد من التخفيف، بجانب الاهتمام بالاستثمار والنظام المصرفي».