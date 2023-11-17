برلماني: موقف «المتحدة» تجاه الانتخابات الرئاسية يؤكد نزاهتها

قال الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ووكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمنح كل مرشح من مرشحي الرئاسة «100 دقيقة إعلانية»، على مختلف منصاتها، يؤكد الشفافية والمساواة في التعامل مع المرشحين، لافتًا إلى أن القرار يمكن المرشحين من التعبير عن آرائهم، وعرض برامجهم ورؤاهم الانتخابية.

قرار الشركة المتحدة

وأوضح «محسب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة المتحدة أعلنت موقفها الحيادي منذ اليوم الأول للسباق الانتخابي، وقرارها يؤكد موقفها بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كما أنها حريصة على إتاحة حق المواطن في المعرفة.

شفافية الانتخابات

وتابع: «إجراءات العملية الانتخابية تسير حتى الآن بمنتهى الشفافية، في ظل التزام جميع أطراف العملية الانتخابية، بالقواعد والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، والانتخابات المقبلة، ستكون نموذجا يحتذى به في الديمقراطية».