النائب أيمن محسب: الدول المتقدمة تدعم الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق

قال الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إننا نشهد مرحلة فارقة، والقيادة السياسية المصرية تحث الجميع على ضرورة اتخاذ موقف مختلف، إذ إن ما سبق من اجتماعات الدول العربية وقرارات الإدانة أصبح غير لائق بالمشهد الحالي في غزة، خاصة بعد سقوط الأقنعة العالمية وأصبح العالم بأكمله يدعم الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر.

تأييد دولي للقتل العمد للأبرياء والأطفال والمدنيين

أضاف «محسب»، خلال حوار في برنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي محمد شردي، عبر قناة «الحياة»: «لم نشهد تأييدا دوليا للقتل العمد للأبرياء والأطفال والمدنيين من قبل على مر العصور، مثلما يحدث الآن نحو القضية الفلسطينية، إذ نجد الدول المتقدمة التي يطلق عليها الدول الراعية لحقوق الإنسان تدعم وتمد يد العون للكيان المحتل».

البرلمان الأوروبي يرفع علم إسرائيل

وتابع بأن البرلمان الأوروبي يرفع علم إسرائيل، التي تقصف الأطفال والمدنيين في المستشفيات، مشيرا إلى أنه رغم أن أمريكا تصف نفسها بدولة الحريات والأمن، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفض مشروع نظر مجلس الأمن في التحقيق حول الحرب على غزة، فضلا عن رفضه مسألة وقف إطلاق النار لحين فض تلك المذبحة.