«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يقتحم بلدة نعلين في الضفة الغربية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة نعلين قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

انهيار القطاع الطبي في قطاع غزة

أوضح بيان وزارة الصحة الفلسطينية، أنه من بين 24 مستشفى لديه القدرة على استقبال المرضى في شمال القطاع، يعمل مستشفى واحد فقط، وهو المستشفى الأهلي الذي يستقبل المرضى.

وجرى إغلاق وإجلاء 18 مستشفى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بما في ذلك مستشفى النصر والرنتيسي والقدس الذين توقفوا عن العمل في الأيام الثلاث الماضية.

وتقدم 5 مستشفيات أخرى، بما فيها مستشفى الشفاء الطبي في غزة خدمات محدودة للغاية للمصابين المتواجدين داخل المجمع الطبي.