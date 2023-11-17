رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يقتحم بلدة نعلين في الضفة الغربية

كتب:

أحمد شوقي
02:59 ص | الجمعة 17 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة نعلين قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

انهيار القطاع الطبي في قطاع غزة

أوضح بيان وزارة الصحة الفلسطينية، أنه من بين 24 مستشفى لديه القدرة على استقبال المرضى في شمال القطاع، يعمل مستشفى واحد فقط، وهو المستشفى الأهلي الذي يستقبل المرضى.

وجرى إغلاق وإجلاء 18 مستشفى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بما في ذلك مستشفى النصر والرنتيسي والقدس الذين توقفوا عن العمل في الأيام الثلاث الماضية.

وتقدم 5 مستشفيات أخرى، بما فيها مستشفى الشفاء الطبي في غزة خدمات محدودة للغاية للمصابين المتواجدين داخل المجمع الطبي.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: انقطاع الكهرباء عن جنين بعد اقتحامها من الاحتلال الإسرائيلي

«القاهرة الإخبارية» باللغة الإنجليزية و«راديو».. أحدث مشروعات «المتحدة»

«القاهرة الإخبارية»: تدمير 21 آلية للاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور بقطاع غزة

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي نقل جثث الشهداء من مجمع الشفاء لمكان مجهول

القاهرة الإخبارية: وصول 14 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر
بقلم أحمد شوقي