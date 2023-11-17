«وفا»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء مستشفى «ابن سينا» في جنين

طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بإخلاء مستشفى «ابن سينا» في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة فورا، واعتقلت مسعفين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاصرت مستشفى«ابن سينا» من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، مطالبة عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.

قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المستشفى

وفي سياق متصل، أشار مدير عام وزارة الصحة في جنين الدكتور وسام صبيحات، في تصريحات صحفية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيل، تمنع سيارات الإسعاف وحتى الحالات المرضية من الوصول إليه، فيما قال «الهلال الأحمر» الفلسطيني، إن جنود الاحتلال تحتجز طواقمه منذ أكثر من ساعة أمام «ابن سينا»