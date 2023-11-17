من أطفال مصر لـ«ملك القلوب»: «شكرا من هنا لبكرة»

لُقب بـ«ملك القلوب» لمداواته جراح كثير من أطفال مصر، أصبح الأمل الوحيد لعلاج مئات الآلاف من المصابين بأمراض القلب، امتلك قلوبهم قبل أن يسعدوا برؤيته فأرسلوا له مئات من رسائل الحب فى عيد ميلاده، امتناناً منهم عما فعله لهم الدكتور مجدى يعقوب، أسطورة الطب فى العالم، وصاحب أكبر الدرجات العلمية والأوسمة.

عيد ميلاد الدكتور مجدي يعقوب

قبل 4 أعوام وُلدت مريم عمر بمشاكل فى القلب، تردد بها والدها على عشرات أطباء القلب فى مستشفيات وعيادات مصر، وكان التشخيص أنها تحتاج إلى إجراء جراحة «قلب مفتوح» عاجلة، فحالتها لا تتحمل قوائم الانتظار الكثيرة بمستشفى أبوالريش الجامعى، وكان مركز القلب فى أسوان قبلتها للحياة، وفق حديث والدها لـ«الوطن»: «من 3 سنين بنتى كان عندها مشاكل فى القلب، اكتشفنا ده وعمرها أيام، وشخّصها الأطباء بأنها تحتاج إلى عملية قلب مفتوح، فترددت على المستشفيات، لكن مركز الدكتور مجدى يعقوب هو اللى أنقذ حياة مريم».

من أطفال مصر لـ«مجدي يعقوب»: «شكرا مداوي قلوبنا»

لم يكن والد «مريم» يعرف كيف يصل إلى مركز الدكتور مجدى يعقوب فى أسوان، لكن بعد رحلة بحث وصل إلى هناك، ليتم حجز الرضيعة فى المركز، وتجهيزها لإجراء الجراحة، التى استغرقت ساعات طويلة، لكنها منحت قُبلة الحياة لـ«مريم»: «ماكناش وقتها مصدقين، لكن لما عملنا العملية ومريم عاشت قُلت لازم يكون أول حاجة أعملها التبرع للمركز بمبلغ بسيط وفق إمكانياتى، وده وفاء لنذرى».

رسالة شكر وامتنان وجّهها والد الطفلة مريم إلى الدكتور مجدى يعقوب فى عيد ميلاده، قائلاً: «شكراً لكل حاجة حلوة بيعملها لأطفال العالم، هو منقذ القلوب وملكها، ابنتى الآن تجاوزت الـ4 سنوات وأجرت جراحتين فى المركز، ونتردد من وقت لآخر للمتابعة والاستشارة، مجدى يعقوب أنقذ حياة ابنتى بعد وفاة ابنتى الأخرى قبلها بسنوات بسبب مشاكل فى القلب، منحنى يعقوب الحياة من جديد، وداوى جراحى وطبطب على قلبى، فبقول له: كل كلمات الدنيا لن توفى حقك».

رسمة لطفلة ملونة بألوان مختلفة، إلى جوارها قلب وكأنها تقف بجانب قلبها، أمسكت بها بين يديها المبتورتين، كانت وسيلة الطفلة سمر كرم، للتعبير عن حبها للدكتور مجدى يعقوب، ممهورة بتوقيعها: «أنا سمر كرم بحبك يا دكتور مجدى»، وكأنها رسالة لكل أطفال العالم وليس لـ«يعقوب» فقط، تقول لهم: «هنئوا معى طبيب القلوب»، كانت من بين عشرات الرسائل للأطفال الأصحاء وممن جرى علاجهم بمركز القلب العالمى فى مدينة أسوان.

لم يكن الأطفال الذين جرى علاجهم على يد الدكتور مجدى يعقوب وحدهم من بعثوا له برسائل شكر فى عيد ميلاده، بل كانت الطفلة «مريم» التى لم يتجاوز عمرها 10 سنوات من بين الذين وجهوا رسالة شكر لـ«ملك القلوب»، قائلة: «أنا عشت تجربة مع جدتى مريضة القلب فى مؤسسة مجدى يعقوب للقلب من 9 سنين خلتنى أختار الطريق اللى نفسى أكمّل فيه، وإنى أكون دكتورة، وده بسبب حُسن المعاملة والرقىّ اللى شفته من كل دكاترة المؤسسة، وعلى رأسهم السير مجدى يعقوب، علشان كده بقول له شكراً على إنقاذ حياة جدتى، وشكراً لكل واحد شغال فى المكان العظيم ده على الرقىّ وحسن المعاملة».

فرحة كبيرة انتابت أسرة الطفل محمد فوزى، الذى جرى علاجه بمركز مجدى يعقوب للقلب، لتعبّر عن شكرها وامتنانها لأسطورة القلب السير مجدى يعقوب، برسالة بسيطة عبارة عن دعم ومحبة وفق والدته «سلوى ناصف»: «بفضل الدكتور مجدى يعقوب تم علاج ابنى فشكراً له، المركز على أعلى مستوى من النظافة والرعاية، والتمريض كأنهم بيعاملوا أولادهم، علشان كده لازم تتبرعوا للمركز لأنك تقدر تساعد قلوب كتير تتعالج كقلب ابنى».