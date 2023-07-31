الرابع على الثانوية العامة علمي علوم: مثلي الأعلى الدكتور مجدي يعقوب

سيطرت حالة من الفرحة والسعادة داخل منزل الطالب كريم محمود رمزي ابن مركز بني عبيد بالدقهلية، بعد حصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في شعبة علمي علوم، إذ استطاع أن يحصل على مجموع 401 درجة في العلمي علوم، ليضمن مكانه في كلية الطب ويحقق حلمه.

فرحة أسرة الرابع على علمي علوم بالدقهلية

وأشار محمود رمزي والد الطالب كريم لـ«الوطن» أنه علم بحصول ابنه على المركز الرابع على الجمهورية في نتيجة الثانوية العامة من خلال اتصال هاتفي: «كلمني أستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وبارك لي وبلغني بخبر تفوق كريم وحصوله على المركز الرابع في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية».

وأوضح أنه الأسرة لازالت في حالة عدم استيعاب للأمر حتى الوقت الحالي بتفوق ابنهم في الثانوية: «كلنا في صدمة الأول كنا متوقعين أن كريم هيجيب مجموع كويس يدخل به كلية اللي هو عايزها لكن أنه يحصل على الرابع على مستوى الجمهورية كان صدمة وفرحة كبيرة في نفس الوقت».

دعوات والدته سر نجاحه

وأكدت والدة الطالب كريم الرابع على مستوى الجمهورية أنها لم تستوعب الخبر حتى الآن: «صدمة لكن كل اللي أقدر أقوله إني دايما كنت بحرصه بدعواتي من قلبي له أنه ربنا يحميه وميضيعش ليه تعب في الثانوية العامة، وكل كلامي له يعمل اللي عليه علشان ميلومش نفسه في يوم من الأيام».

وأشار كريم محمود أنه كان في حالة صدمة كبيرة ما أن علم الخبر: «فرحة كبيرة الحمد لله ربنا وفقني، كل اللي حصل بتوفيق من ربنا، وحلمي إني ألتحق بكلية الطب البشري، ومثلي الأعلى هو الدكتور مجدي يعقوب».