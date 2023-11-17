بشرى سارة بشأن أسعار الذهب.. انخفاض قريب خلال أيام

حالة من الترقب الشديد لانخفاض أسعار الذهب المحلي، بسبب التأثير على الأسعار الناتج من تصاعد مؤشر البورصة العالمية للذهب، فضلا عن تزايد الطلب على الشراء خلال هذه الفترة، وفقا لعدة تقارير رصدت تزايد الطلب خاصة في أوقات الحرب التي تشهدها المنطقة.

انخفاض أسعار الذهب خلال أيام

من جانبها كشفت مصادر في مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين، عن قرب حدوث حالة من الهدوء وانخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأيام المقبلة، نتيجة بالتالي:

- تزايد كميات الذهب الواردة من الخارج والمعافاة من الجمارك والرسوم والضرائب بعد قرار مجلس الوزراء مد فترة الإعفاء لمدة 6 شهور أخرى.

- طرح الذهب في البورصة السلعية لأول مرة ما سينتج عنه تأثير إيجابي في السوق المحلي، خاصة بعد تداول 246 كيلو ذهب في أول جلسة تداول يوم الثلاثاء الماضي.

ما كمية الذهب التي دخلت مصر معافاة من الجمارك؟

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه منذ شهر مايو 2022 وحتى منتصف نوفمبر 2023، شهدت أسواق الذهب دخول كمية تخطت 3أطنان من الذهب دون جمارك أو رسوم، ما نتج عنه تأثير ايجابي على الأسعار والسوق المحلي، إذ استمرت أسعار الذهب على مدار الـ6 أشهر الماضية في حالة من الاستقرار نتيجة المبادرة.

وأشارت المصادر أن مؤشر البورصة العالمية في تصاعد هذه الفترة ما أدي إلى ارتفاع الذهب عالميا، موضحة أن انخفاض أسعار الذهب في مصر سيكون مشهودا خلال الفترة المقبلة بعد تزايد كميات الذهب الخام الواردة لمصر دون جمارك والتي ستحدث توازنا كبيرا في السوق مع حجم الطلب ما يؤدي إلى استقرار وانخفاض في الأسعار.

أسعار الذهب اليوم 17 نوفمبر 2023

وجاءت أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة، مساوية لأسعار الإغلاق لتعاملات أمس الخميس 16 نوفمبر، وفقا لآخر بيان عن الأسعار من الشعبة العامة للذهب، وسجلت الأسعار كالتالي:

- سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2314 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 2700 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3086 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب سجل 21600 جنيها.