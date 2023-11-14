ما سر تزايد الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهب هذه الفترة؟

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن القوة الشرائية حاليا على الذهب، مرتفعة للغاية خاصة على السبائك والجنيهات الذهب، وذلك بعد أسبوع واحد من قرار مد الإعفاء الجمركي على واردات الذهب القادم من الخارج لمدة 6 أشهر إضافية.

شراء السبائك والجنيهات الذهب

وأشار مستشار وزير التموين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قرار الحكومة بمد مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، يساهم في استمرار توافر خام الذهب في السوق المحلي، موضحا أن السبائك والجنيهات الذهب تشهد إقبالا متزايد خلال هذه الفترة أكثر من الإقبال على شراء المشغولات الذهبية.

ونوه الدكتور ناجي فرج، أن السبب في الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهب، يعود إلى أنها لا تفقد من قيمة ثمنها عند البيع بعكس المشغولات الذهبية التي تفقد المصنعية عند الاضطرار لبيعها، مؤكدا أن شراء الذهب بوجه عام يعتبر استثمار آمن سواء للمشغولات أو السبائك أو الجنيهات الذهب.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر

ونوه مستشار وزير التموين، إلى أن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر، سجلت التالي:

- سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2284 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 2265 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3046 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب سجل 21320 جنيها.