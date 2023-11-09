ماذا يحدث لأسعار الذهب بعد مد مبادرة الإعفاء الجمركي لمدة 6 أشهر؟

يترقب المواطنون ما سيحدث في أسعار الذهب بالسوق المحلية، بعد قرار مجلس الوزراء بمد مبادرة الإعفاء الجمركي على الذهب الوارد من الخارج وإعفائه من الجمارك والرسوم الأخرى، بخلاف ضريبة القيمة المضافة، والتي تُدفع على المصنعية، بعد تقديم طلب مقدم من وزارة التموين والشعبة العامة للذهب بمد المبادرة مرة أخرى.

أسعار الذهب بعد مد الإعفاء الجمركي

ويتوقع العديد من خبرء الذهب تأثير شامل وكبير على أسعار الذهب والسوق المحلية طوال مدة 6 أشهر مقبلة، هي مدة المبادرة حتى شهر مايو 2024، خصوصا بعد حالة التأثير الإيجابي الذي أحدثته المبادرة طوال مدة الـ6 أشهر الماضية.

وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الفترة المقبلة ستشهد حالة من الاستقرار الكبير في أسعار الذهب، متوقعا حدوث التالي:

- توالي الانخفاض في سعر جرام الذهب والذي بدأ عقب إعلان مد المبادرة.

- حدوث توازن في سعر جرام الذهب بين السوقين المصرية والعالمية.

- وفرة المادة الخام من الذهب المعروض في السوق المحلية، والناتج من كميات الذهب الواردة من الخارج دون جمارك أو رسوم.

- سد الفجوة ما بين السعر العالمي والمحلي للذهب.

- حل أزمة نقص المعروض أمام الإقبال على الشراء.

- توفير وزيادة الحصيلة الدولارية.

تراجع أسعار الذهب اليوم

وتراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 9-11-2023 في بداية التعاملات الصباحية، بعد ساعات من إعلان قرار مجلس الوزراء بمد الإعفاء الجمركي على واردات الذهب؛ ليسجل جرام 21 نحو 2585 جنيهًا بدلا من سعره أمس 2610 جنيهات، فيما سجل الجنيه الذهب سعر 20 ألفًا و680 جنيهًا بدلًا من 20 ألفًا و880 جنيهًا بالأمس.