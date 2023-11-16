حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تعلن أسماء هيكل اللجنة الإعلامية

كشفت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، عن هيكل اللجنة الإعلامية لحملة انتخابات الرئاسة 2024، والتي جاءت كالتالي:

منى شماخ: منسق

حسن معروف: مقرر

وحدة التصوير والإنتاج الفني: أسماء نور - هشام فوزي

وحدة الصياغة الصحفية: عبد الراضي الزناتي - ندي فؤاد - نوره عبد الستار

وحدة السوشيال ميديا: وليد دنقل - محمد صابر

وحدة الرصد والمتابعة: يوسف العوال - ماجد سامي - محمد القاضي، أحمد السيد علي - محمد الدغيدي

مؤتمر فريد زهران

وأعلن الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، تنظيم مؤتمر جماهيري للمرشح في محافظة الجيزة بالبدرشين مساء غد الجمعة، ومؤتمر آخر السبت بالفيوم.

وأضاف في بيان أنه سيجرى عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي خلال المؤتمرات بمحاوره الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إذ تنطلق فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، والتي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة بموجاتها المتعاقبة إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لجميع مناحي الحياة.

تعليق فريد زهران على قرار المتحدة

ومن جانبه، رحب فريد زهران المرشح الرئاسي، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمنح كل مرشح رئاسي «100 دقيقة إعلانية» بالتساوي، وذلك إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة.