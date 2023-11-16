حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تكشف أسماء لجنة العمل الجماهيري

كشفت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، عن أسماء لجنة العمل الجماهيري في الحملة الانتخابية، والتي جاءت على النحو التالي:

علي مهران - منسق

محمد نبيل - مقرر

حسام سلامة

المهندس أحمد رجب

أحمد صبحي

أيمن سراج

حسن ضاحي

إبراهيم العجمي

أحمد شاهين

محمد النموري

منى فتحي

محمد شوشة

كرستين عاطف

رحمة فتحي

رامي يوسف

مؤتمر فريد زهران في الجيزة

وأعلن الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، تنظيم مؤتمر جماهيري للمرشح في محافظة الجيزة بالبدرشين مساء غد الجمعة، ومؤتمر آخر السبت بالفيوم.

وأضاف في بيان أنه سيجرى عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي خلال المؤتمرات بمحاوره الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إذ تنطلق فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، والتي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة بموجاتها المتعاقبة إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لجميع مناحي الحياة.

تعليق فريد زهران على قرار المتحدة

ومن جانبه، رحب فريد زهران المرشح الرئاسي، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمنح كل مرشح رئاسي «100 دقيقة إعلانية» بالتساوي، إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة.

وأضاف «زهران»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يطالب القنوات الرسمية ووسائل الإعلام الرسمية، أن تحذو حذو المتحدة، وتفسح المجال متساوي لجميع المرشحين.