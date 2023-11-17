«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي اقتحم جنين بأكثر من 80 آلية وجرافة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن الاحتلال اقتحم جنين بما يزيد على 80 آلية وجرافة عسكرية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، يمثل 43% من إجمالي الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ الأول من شهر يناير 2023.

وقالت وزارة الصحة، في تقرير، إن قدرات الطوارئ لا تتناسب مع تزايد الإصابات، بسبب العدوان المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ41 على التوالي، مشيرةً إلى ارتفاع الطلب على الإمدادات الطبية الطارئة في المستشفيات، وإغلاق حواجز التفتيش التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وانعدام السلامة، والقيود على الحركة، والهجمات على المرافق الصحية والعاملين فيها.