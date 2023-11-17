الاحتلال الإسرائيلي يلقي منشورات تطالب سكان حي الشجاعية في غزة بمغادرة المنازل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يلقي منشورات تطالب سكان حي الشجاعية في غزة بمغادرة منازلهم.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت بسقوط 18 شهيدًا جراء قصف الاحتلال لمنزل بمخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.

فيما استشهد، فجر اليوم الجمعة، 3 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون، في قصف مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة مواطنين في مخيم جنين.

وقالت وزارة الصحة، في تقرير، إن قدرات الطوارئ لا تتناسب مع تزايد الإصابات، بسبب العدوان المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى ارتفاع الطلب على الإمدادات الطبية الطارئة في المستشفيات، وإغلاق حواجز التفتيش التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وانعدام السلامة، والقيود على الحركة، والهجمات على المرافق الصحية والعاملين فيها.