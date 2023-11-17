استشاري نفسي: النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة اكتئاب الشتاء

قالت الدكتورة شيرين شوقي استشاري الصحة النفسية، هناك ما يسمى بمتلازمة اكتئاب الشتاء، وتختلف من شخص إلى آخر، وتعد الفئات الأكثر عرضة، هي الشخصيات الحساسة التي لا تتمتع بالصلابة النفسية، وقد أثبتت الدراسات أن النساء أكثر عرضة من الرجال، بسبب سرعة تأثرهن.

«شوقي»: متلازمة اكتئاب الشتاء تأتي من شعور الفرد بالضغوطات

وأضافت «شوقي»، خلال مداخلتها ببرنامج «8 الصبح»، على قناة DMC، مع الإعلامية هبة ماهر، أن متلازمة اكتئاب الشتاء، تأتي من شعور الفرد بالضغوطات، سواء في الحياة العملية أو الأسرية أو الاجتماعية أو المهنية، وليس لها علاقة بالجينات الوراثية تمامًا.

«شوقي»: اكتئاب الشتاء لا يحتاج إلى علاج دوائي

وتابعت استشاري الصحة النفسية، أن اكتئاب الشتاء لا يحتاج إلى علاج دوائي، بل يتطلب تغيير طريقة تفكير الشخص وسلوكياته اليومية، لأن الأفكار الداخلية تسيطر على المشاعر، وينبع منها أخطاء في التفكير، هي مجرد مشاعر وقتية وليست اضطرابات.