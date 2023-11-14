9 نصائح من «الصحة» للوقاية من الفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء

يزداد انتشار الفيروسات التنفسية مع دخول فصل الشتاء، التي تتسبب في التهابات الجهاز التنفسي وينتقل معظمها عن طريق الرذاذ الملوثة بالفيروسات في الهواء، أو التحدث مع المريض المصاب بالفيروس، وينتج عنها العطس أو السعال، وخلال السطور التالية تستعرض "الوطن" الطرق التي تنتقل بها والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات التنفسية ووفقًا لوزارة الصحة.

الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات التنفسية مع دخول فصل الشتاء

1- من أهم النصائح للحد من انتشار الفيروسات التنفسية مع دخول فصل الشتاء هو غسل اليدين بالماء والصابون.

2- الحرص على التباعد الاجتماعي عند التعامل مع الأشخاص الآخرين سواء من المصابين أو لا.

3- يتجنب المريض لمس الأنف أو الوجه أو الفم دون غسل اليدين.

4- الحرص الدائم على تغطية الأنف حال السعال أو العطس بمنديل ورقي.

5- البعد التام عن المصابين بنزلات البرد والإنفلونزا.

6- يتبع المصاب نظام غذائي صحي، ليتم تقوية المناعة ويكون غني بالبروتين وبالخضروات والفواكه.

7- حال الإصابة بالفيروسات التنفسية مع دخول فصل الشتاء، يذهب المريض إلى الطبيب، لأنه المسؤول عن تشخيص الحالة المرضية.

8- لا ينصح باللجوء للوصفات الطبية دون استشارة طبيب.

9- ينصح المصاب بالفيروسات التنفسية مع دخول فصل الشتاء، بالحرص على التهوية الجيدة.