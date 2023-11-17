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7 نصائح لمزارعي القمح لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان.. تعرف عليها

كتب:

عمرو الورواري
11:37 ص | الجمعة 17 نوفمبر 2023
زراعة القمح في المحافظات (أرشيفية)

زراعة القمح في المحافظات (أرشيفية)

نصح إسماعيل العطار كبير الأخصائيين الزراعيين بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، مزارعي القمح بالمحافظة، بضرورة استخدام كميات مناسبة من التقاوي لزراعة القمح دون التقليل أو الإكثار منه لضمان إنتاجية أفضل من المحصول.

القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية

وأضاف «العطار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مديرية الزراعة تستهدف زراعة 50 ألفا و631 فدانا من محصول القمح، باعتباره أهم المحاصيل الاستراتيجية لأهالي الإسماعيلية، ولمصر بشكل عام.

وقال إنه للاكتفاء من محصول القمح في مصر لا بد للمزارعين مراعاة بعض النصائح الهامة للوصول لأعلى إنتاجية بأقل تكلفة، منها: 

1- استخدام نسبة التقاوي المناسبة للفدان، بحيث لا تزيد ولا تقل عن المحدد وهو 60 كيلوجراما لكل فدان.

2- استخدام نظام الزراعة العفيف كونه أفصل الأنواع المستخدمة في الزراعة.

3- ضرورة استخدام السطارات في عملية تنظيم زراعة القمح للحفاظ على أفضل إنتاجية، وذلك لتنظيمها النباتات وإعطاء كثافة أكثر.

أفضل موعد لزراعة القمح

4- الميعاد الأفضل لزراعة القمح من 15 لـ30 نوفمبر لضمان محصول يتراوح من 25 إلى 28 أردبا للفدان الواحد.

5- الاعتماد على شخص له دراية كبيرة في زراعة القمح لضمان عدم إهدار البذور.

6- استخدام مبيدات الحشائش خلال الـ40 يوما الأولى من الزراعة للوقاية منها في الأرض الزراعية.

7- ضرورة مكافحة الآفات الحشرية والتي تتغذى على المحصول طوال موسم الزراعة باستخدام المبيدات المخصصة لها.

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